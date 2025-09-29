Реклама
Россия и США могут провести новую встречу по «раздражителям» в октябре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Россия и США запланировали на осень третью встречу по устранению так называемых раздражителей в двусторонних отношениях. Как заявило «Известиям» несколько источников, она может пройти в октябре.

Медленно, но верно: третий раунд переговоров между РФ и США пройдет в Москве
Встреча должна состояться в ближайшее время

В посольстве США эту информацию также не опровергли, ответив на вопрос «Известий» о возможности такой встречи в октябре.

«Мы рассчитываем продолжить эти переговоры в будущем, когда это будет удобно обеим сторонам», — сказали там.

С начала года делегации России и США провели уже два раунда консультаций — 27 февраля и 10 апреля. Оба прошли в Стамбуле.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По встречной: РФ и США обсуждают новый раунд консультаций в октябре

