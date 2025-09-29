Россия и США могут провести новую встречу по «раздражителям» в октябре
Россия и США запланировали на осень третью встречу по устранению так называемых раздражителей в двусторонних отношениях. Как заявило «Известиям» несколько источников, она может пройти в октябре.
В посольстве США эту информацию также не опровергли, ответив на вопрос «Известий» о возможности такой встречи в октябре.
«Мы рассчитываем продолжить эти переговоры в будущем, когда это будет удобно обеим сторонам», — сказали там.
С начала года делегации России и США провели уже два раунда консультаций — 27 февраля и 10 апреля. Оба прошли в Стамбуле.
