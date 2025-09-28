В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
В США на 102-м году жизни умер Рассел Нельсон, старейший президент «Церкви Иисуса Христа Святых последних дней» (мормоны). Об этом 27 сентября сообщили на официальном сайте религиозной организации.
«С прискорбием сообщаем, что <…> Нельсон <...> мирно скончался <…> в своем доме в Солт-Лейк-Сити. Ему был 101 год — он стал старейшим президентом в истории церкви», — говорится в публикации.
Нельсон был известен не только как духовный лидер, но и как выдающийся хирург. В 1955 году он провел первую успешную операцию на открытом сердце в штате Юта с применением сердечно-легочного аппарата, в разработке которого он принимал участие несколько лет ранее, добавила «Газета.Ru».
