Трамп обвинил ФБР в провокациях во время штурма Капитолия в 2021 году
Президент США Дональд Трамп обвинил ФБР в провокации, приведшей к беспорядкам во время штурма Капитолия в 2021 году. Президент США заявил о присутствии 274 агентов в штатском среди толпы, передает телеканал «Известия». По словам Трампа, сотрудники действовали как подстрекатели. Президент потребовал раскрыть имена всех агентов, замешанных в событиях. ФБР признало, что агенты в штатском действительно находились на месте. Однако минюст опровергает информацию о сотрудниках ФБР среди людей. До сих пор неясно, принимали ли участие агенты в разграблении Капитолия или же их деятельность ограничивалась наблюдением за протестами.
