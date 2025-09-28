Бывший футболист сборной России и московских команд «Спартак» и «Локомотив» Денис Глушаков объявил дату прощального матча. Об этом 28 сентября он сообщил в своем Telegram-канале.

Игра пройдет на подмосковной «Арене Химки» 11 октября.

«Сойдутся две легендарные команды — «Спартак» и «Локомотив». Я сыграю тайм за одну команду и тайм за другую», — объявил Глушаков.

Футболист также поблагодарил всех болельщиков за эмоции, которые они ему подарили за 20 лет карьеры.

В составе сборной России, в которой он был с 2011 по 2017 год, футболист сыграл 57 матчей. За московский «Спартак» Глушаков выступал с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Спорт-Экспресс».

После ухода из «Спартака» футболист подписал контракт с грозненским «Ахматом», в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки».

26 февраля Глушаков перешел в армянский «Урарту». На какой срок подписано соглашение с 37-летним полузащитником, не уточнялось. В турнирной таблице чемпионата Армении «Урарту» занимает четвертое место.

