Карта спецоперации на Украине 28 сентября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также карту военных действий на 28 сентября можно в материале «Известий».

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также инфраструктуре военных аэродромов. Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, двух штурмовых и десантно-штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области. На харьковском направлении поражены подразделения мотопехотной и тяжелой механизированной бригад ВСУ, а также пограничный отряд погранслужбы Украины в Харьковской области. Потери противника составили до 175 боевиков, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и четыре склада боеприпасов.

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение и освободила населенный пункт Дерилово в ДНР. В Кировске продолжается зачистка пригородной территории. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ, бригаде теробороны и бригаде нацгвардии в районах Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 230 солдат, танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, семь станций РЭБ и девять складов боеприпасов.

Группировка войск «Юг» улучшила положение по переднему краю и продолжила уничтожение противника, блокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в ДНР. Потери противника составили до 260 военнослужащих, танк, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Поражены формирования четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригада теробороны и две бригады нацгвардии в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери противника составили более 505 человек, танк, три пикапа и 122-мм гаубицу Д-30.

Военнослужащие группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Степовое Днепропетровской области. Поражены формирования четырех механизированных бригад ВСУ и бригада теробороны в районах Червоное, Новогригоровка, Полтавка Запорожской области, Степовое и Вербовое Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 305 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию РЭБ.

Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, горно-штурмовой, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах Белогорье, Степовое Запорожской области, Николаевка, Антоновка и Львово Херсонской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, безэкипажный катер, семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли удары по тяговым подстанциям для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники, местам сборки, хранения безэкипажных катеров и БПЛА дальнего действия, районам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 667 самолетов, 283 вертолета, 87 130 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 273 танков и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины систем залпового огня, 30 010 орудий полевой артиллерии и 42 797 единиц специальной военной автомобильной техники.

