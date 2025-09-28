Реклама
Прямой эфир
Мир
Оппозиционные Санду силы лидируют на выборах в Молдавии
Мир
Трамп примет участие в экстренной встрече высших военных чинов США в Вирджинии
Армия
Силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Общество
Сдавшиеся в плен украинские боевики рассказали о тяжелом положении ВСУ в ДНР
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 28 сентября

0
EN
Фото: ТАСС/Александр Полегенько
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также карту военных действий на 28 сентября можно в материале «Известий».

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также инфраструктуре военных аэродромов. Цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, двух штурмовых и десантно-штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области. На харьковском направлении поражены подразделения мотопехотной и тяжелой механизированной бригад ВСУ, а также пограничный отряд погранслужбы Украины в Харьковской области. Потери противника составили до 175 боевиков, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и четыре склада боеприпасов.

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение и освободила населенный пункт Дерилово в ДНР. В Кировске продолжается зачистка пригородной территории. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных и двух штурмовых бригад ВСУ, бригаде теробороны и бригаде нацгвардии в районах Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 230 солдат, танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, семь станций РЭБ и девять складов боеприпасов.

Группировка войск «Юг» улучшила положение по переднему краю и продолжила уничтожение противника, блокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в ДНР. Потери противника составили до 260 военнослужащих, танк, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Поражены формирования четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригада теробороны и две бригады нацгвардии в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери противника составили более 505 человек, танк, три пикапа и 122-мм гаубицу Д-30.

Военнослужащие группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Степовое Днепропетровской области. Поражены формирования четырех механизированных бригад ВСУ и бригада теробороны в районах Червоное, Новогригоровка, Полтавка Запорожской области, Степовое и Вербовое Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 305 боевиков, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию РЭБ.

Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, горно-штурмовой, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах Белогорье, Степовое Запорожской области, Николаевка, Антоновка и Львово Херсонской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, безэкипажный катер, семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли удары по тяговым подстанциям для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники, местам сборки, хранения безэкипажных катеров и БПЛА дальнего действия, районам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, а также 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Зонтик для «Тосочки»: как тяжелые огнеметные системы прикрывают от дронов
Машины ТОС-2 стали приоритетной целью для беспилотников врага

Всего с начала спецоперации ВСУ потеряли 667 самолетов, 283 вертолета, 87 130 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 273 танков и других боевых бронированных машин, 1592 боевые машины систем залпового огня, 30 010 орудий полевой артиллерии и 42 797 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025