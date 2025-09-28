При столкновении катера и баржи в Самарской области погиб человек
На реке Волге в Самарской области произошло столкновение маломерного судна и баржи, из-за которого погиб один человек. Об этом 28 сентября проинформировало Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (Центральное МСУТ СК России).
«По предварительной информации, днем 28 сентября 2025 года в акватории реки Волга в Самарской области произошло столкновение маломерного судна, на борту которого находилось не менее двух человек, и баржи. В результате произошедшего один человек погиб», — говорится в Telegram-канале Центрального МСУТ СК России.
По факту инцидента была организована доследственная проверка. В свою очередь следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на выяснение причин и обстоятельств произошедшего. В соответствии с итогами проверки будет принято процессуальное решение.
2 августа Западное МСУТ СК России сообщило, что два ребенка пострадали в результате столкновения катера и лодки на водоеме в Тверской области. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).
