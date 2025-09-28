В Аргентине прошли протесты после пыток и убийства девушек наркодилерами
В Буэнос-Айресе Аргентины прошли протесты после тройного убийства девушек наркобандой. Об этом 28 сентября сообщает газета Pagina 12.
«Начало марша в Буэнос-Айресе стало символом принятия и сдерживания горя. Помимо имен девушек, на шествии несли транспаранты общественных организаций, ежедневно проводящих акции в районе Флорес: «Наши жизни не одноразовые», — указано в материале.
Участниками протеста стали представители феминистских организаций, политических партий, профсоюзов, а также общественных движений, пытающихся противостоять преступности.
По данным La Nacion, двоюродные сестры Морена Верди и Бренда дель Кастильо, а также их подруга Лара Гутьеррес пропали 19 сентября. Через четыре дня полиция обнаружила их расчлененные тела, захороненные на заднем дворе дома в Хачале и Чаньяре, во Флоренсио-Вареле.
Девушек обманом заманили в дом, где затем пытали и убили. Убийство было совершено членами наркогруппировки, а процесс транслировался в интернете в частной группе. На данный момент по подозрению в причастности к тройному убийству задержаны 12 человек.
6 сентября сообщалось, что в метро американского штата Северная Каролина мужчина убил украинскую беженку. Подозреваемый в совершении преступления стал 34-летний Декарлос Браун – младший. Мужчину неоднократно арестовывали за кражи. Он также отбывал пять лет тюремного заключения за ограбление с применением смертоносного оружия.
Позднее, 10 сентября, американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск заявил, что на муралы, изображающие убитую Заруцкую, будет выделен $1 млн.
