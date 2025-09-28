Реклама
Мадуро и его супруге предъявили обвинения в суде в Нью-Йорке
Количество пострадавших при ударе украинских БПЛА по Хорлам возросло до 60
Более 200 российских туристов планировали посетить Венесуэлу
Зеленский предложил министру обороны Шмыгалю стать министром энергетики
CNN рассказал о слежке ЦРУ за Мадуро накануне операции по его захвату
CBS News узнал о первоначальных планах США атаковать Венесуэлу в Рождество
МИД РФ назвал посягательством на суверенитет Венесуэлы якобы вывоз Мадуро из страны
Сальдо рассказал о попытке группы лиц проникнуть в воинские части под видом СМИ
Рубио назвал военную операцию против Венесуэлы прикрытием для задержания Мадуро
Жертвами ударов США по Венесуэле стали военные и гражданские лица
Правительство Венесуэлы не знает о местонахождении Мадуро и его жены
Каллас призвала США к сдержанности в ситуации вокруг Венесуэлы
Минтранс не рассматривает официальное закрытие авиасообщения с Венесуэлой
Населенный пункт Бондарное в ДНР перешел под контроль ВС РФ
CBS сообщила об участии спецназа США Delta в операции по захвату Мадуро
В силовых структурах РФ заявили о смирении ВСУ с потерей Гуляйполя
Президент Колумбии опубликовал список атакованных объектов в Венесуэле

Песков предупредил о последствиях для Киева при попытке атаковать Кремль

Песков: все понимают, какой будет ответ РФ на попытку Киева атаковать Кремль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Все прекрасно понимают, какой будет ответ российской стороны на попытку киевского режима атаковать Кремль. Об этом 28 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«Наш верховный главнокомандующий, президент [России Владимир Путин] уже говорил на эту тему: об этом лучше даже не говорить, все это понимают», — сказал Песков.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет продемонстрировать странам Запада, что он «бравый вояка». Однако, по словам пресс-секретаря российского президента, с каждыми днем положение дел для Украины только ухудшается.

Вне себя от рады: почему украинские депутаты недовольны Зеленским
В пропрезидентской фракции возмущаются монополизацией власти

Песков 24 сентября сообщил, что Москва хорошо защищена силами противовоздушной обороны (ПВО), поэтому атаки беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) направлены исключительно на пиар. С военной точки зрения, отметил Песков, в этих атаках нет смысла.

