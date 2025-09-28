Песков предупредил о последствиях для Киева при попытке атаковать Кремль
Все прекрасно понимают, какой будет ответ российской стороны на попытку киевского режима атаковать Кремль. Об этом 28 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
«Наш верховный главнокомандующий, президент [России Владимир Путин] уже говорил на эту тему: об этом лучше даже не говорить, все это понимают», — сказал Песков.
Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет продемонстрировать странам Запада, что он «бравый вояка». Однако, по словам пресс-секретаря российского президента, с каждыми днем положение дел для Украины только ухудшается.
Песков 24 сентября сообщил, что Москва хорошо защищена силами противовоздушной обороны (ПВО), поэтому атаки беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) направлены исключительно на пиар. С военной точки зрения, отметил Песков, в этих атаках нет смысла.
