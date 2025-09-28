Песков отметил сохранение желания Трампа помогать урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп продолжает сохранять желание и политическую волю для помощи в урегулировании конфликта на Украине. Об этом 28 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

«На фоне всей противоречивости заявлений всё-таки, как представляется, президент Трамп сохраняет свое желание поспособствовать урегулированию украинского конфликта и сохраняет политическую волю на это», — уточнил он.

По словам Пескова, в таких условиях публичной противоречивости необходимо выстраивать диалог с Соединенными Штатами постепенно и терпеливо.

В ходе Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) 23 сентября американский лидер заявил, что неустанно работает над завершением конфликта на Украине. Трамп также отметил хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.

