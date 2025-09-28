Реклама
Собянин рассказал об успехах отмечающего юбилей центра «Самбо-70»

Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин
За 55 лет своего существования московский спортивный центр «Самбо-70» подготовил больше 50 тыс. воспитанников, в том числе более 1,9 тыс. мастеров спорта, 160 мастеров спорта международного класса, 63 заслуженных мастера спорта СССР и России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В посте по случаю юбилея «Самбо-70», который градоначальник опубликовал в канале в МАХ, он перечислил лишь некоторых выпускников, ставших олимпийскими чемпионами и призерами международных первенств. «Это фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, гимнастки Мария Пасека и Виктория Листунова, дзюдоисты Дмитрий Носов и Расул Бокиев и многие другие известные спортсмены», — написал Собянин.

Сейчас в центре проводится подготовка по более чем 20 видам спорта, в том числе самбо, дзюдо, сумо, художественная гимнастика, каратэ, плавание, легкую атлетика и спортивная гимнастика. Свои спортивные навыки там получают более 12 тыс. человек, с которыми работают 260 наставников, включая 39 обладателей звания «Заслуженный тренер России».

Главной особенностью «Самбо-70» мэр назвал уникальную методику «совмещения тренировочного и образовательного процессов, когда с ребенком одновременно работают и тренер, и учитель».

Собянин поздравил спортсменов и тренеров «Самбо-70» и пожелал им удачи и новых побед.

Ранее в сентябре мэр Москвы сообщил о завершении первого этапа благоустройства парка и олимпийской велотрассы на «Крылатских холмах». По словам градоначальника, данная территория «долгое время находилась в упадке, а после возвращения городу она обретает новую жизнь». «Работы начали в прошлом году, уже успели многое сделать, — отметил Собянин. — Провели полную реконструкцию малого и большого велоколец — заменили в общей сложности 88,7 тыс. кв. м покрытия, что сопоставимо с 12 футбольными полями».

Кроме того, был восстановлен рельеф построенной для Олимпиады-80 трассы, велокольца которой имеют крутые виражи и перепады высот. В работе специалисты использовали архивные документы.

