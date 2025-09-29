В Минсельхозе уточнили влияние засухи на юге России на ситуацию в АПК

Реклама
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В 2025 году производство продукции агропромышленного комплекса (АПК) России соответствует большинству показателей Доктрины продовольственной безопасности. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России.

Добрые всходы: почему сокращается реализация российского зерна
В июне текущего года было продано 2,806 млн т

«По итогам года планируется увеличить самообеспеченность основными видами продукции: по молоку и молочной продукции, картофелю, овощам и бахчевым, плодам и ягодам, семенам. Россия с запасом будет обеспечена зерном, сахаром, растительным маслом, мясом и рыбой», — подчеркнули в Минсельхозе.

Уборочная кампания проходит несмотря на неблагоприятные погодные условия в южных регионах, что позволяет рассчитывать на достойный урожай.

«На данный момент прогноз сохраняется на уровне 135 млн т зерна в чистом весе, включая порядка 90 млн т пшеницы. Существенный рост урожайности отмечается по сахарной свекле, рапсу, картофелю и другим культурам. Сбор масличных в этом году ожидается на уровне 31,5 млн т, сахарной свеклы — 48,1 млн т, овощей и картофеля — по 7,6 млн т, плодов и ягод — 2,1 млн т, в том числе 1,9 млн т», — уточнили в пресс-службе Минсельхоза.

Положительная динамика ожидается и в животноводстве: производство скота и птицы вырастет на 0,4%, молока — на 0,8%, а яиц — на 1,7%. В целом, по итогам года объемы производства позволят обеспечить внутренние потребности и сохранить хороший экспортный потенциал.

Подробности читайте в статье «Известий»:

Рост или стоп: чем обернется снижение прогноза по сельскому хозяйству

