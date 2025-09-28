Рок-группа «Чайф» отметила 40-летие праздничным концертом

Популярная у народа России группа «Чайф» отметила 40-летний юбилей концертом в родном Екатеринбурге, где началась история коллектива. На праздничном концерте он спел все самые любимые хиты. Музыканты 28 сентября рассказали о группе.

«Группа «Чайф» появилась в рок-клубе и сразу же вызвала у начальников рок-клуба большие споры. Они говорили: «Да что это за подъездная подзаборная музыка дворовая?» — отметил лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин.

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал, что он никогда не угадывал, какая из песен в альбоме станет хитом, но всегда был готов к экспериментам. Он также отметил, что первый концерт группа отыграла в составе двух гитар и ксилофона. У коллектива довольно быстро появился свой стиль, а их песни неоднократно звучали в кино.

В настоящее время музыканты вместе с народом помогают бойцам специальной военной операции по защите Донбасса, выступают перед ранеными.

«Когда только началось, первые раненые приехали в Екатеринбург, мы собрали такую прямо агитбригаду, поехали туда, в госпиталь, дали концерт, прошли по палатам», — объяснил Шахрин.

Участники «Чайфа» не считают себя звездами, хотя их песни ушли в народ уже давно.

«У них философия вот таких ребят с нашего двора, которые свои в доску, на которых можно положиться, которые тебя не подставят», — сообщил гитарист свердловских рок-групп «Урфин Джюс», «Настя» и «Наутилус Помпилиус», участник Свердловского рок-клуба Егор Белкин.

