Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил о неумолимом ежедневном ухудшении переговорных позиций Украины
Армия
ВС РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Мир
В Кремле сообщили о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве
Мир
Решетников указал на заинтересованность Африки и Азии в поставке товаров на рынок РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 41 беспилотник над российскими регионами
Мир
Санду указала на коррупцию при проведении выборов в Молдавии
Мир
На Камчатке зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1
Мир
Захарова назвала мухлежом попытки трех стран СБ ООН вернуть антииранские санкции
Армия
Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации
Мир
Санду указала на готовность правящей партии к альянсу с проевропейскими силами
Общество
В Госдуме предложили отменить социальные пенсии для иностранных граждан
Мир
Forbes сообщил о расширении ВС РФ «зон поражения» с помощью новых БПЛА
Мир
Додон отметил планы властей Молдавии аннулировать выборы по румынскому сценарию
Мир
Польша подняла истребители из-за якобы активности РФ на Украине
Общество
Уголовное дело возбудили в отношении экс-судьи военного суда Тришкина
Мир
Глава МИД Кубы сообщил об угрозе конфликта из-за развертывания войск США
Армия
Сальдо заявил о полном огневом контроле ВС РФ на Карантинном острове Херсона

Рок-группа «Чайф» отметила 40-летие праздничным концертом

0
EN
Фото: РЕН ТВ
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Популярная у народа России группа «Чайф» отметила 40-летний юбилей концертом в родном Екатеринбурге, где началась история коллектива. На праздничном концерте он спел все самые любимые хиты. Музыканты 28 сентября рассказали о группе.

«Группа «Чайф» появилась в рок-клубе и сразу же вызвала у начальников рок-клуба большие споры. Они говорили: «Да что это за подъездная подзаборная музыка дворовая?» — отметил лидер группы «Урфин Джюс» Александр Пантыкин.

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал, что он никогда не угадывал, какая из песен в альбоме станет хитом, но всегда был готов к экспериментам. Он также отметил, что первый концерт группа отыграла в составе двух гитар и ксилофона. У коллектива довольно быстро появился свой стиль, а их песни неоднократно звучали в кино.

В настоящее время музыканты вместе с народом помогают бойцам специальной военной операции по защите Донбасса, выступают перед ранеными.

«Когда только началось, первые раненые приехали в Екатеринбург, мы собрали такую прямо агитбригаду, поехали туда, в госпиталь, дали концерт, прошли по палатам», — объяснил Шахрин.

Участники «Чайфа» не считают себя звездами, хотя их песни ушли в народ уже давно.

«У них философия вот таких ребят с нашего двора, которые свои в доску, на которых можно положиться, которые тебя не подставят», — сообщил гитарист свердловских рок-групп «Урфин Джюс», «Настя» и «Наутилус Помпилиус», участник Свердловского рок-клуба Егор Белкин.

Иногда они возвращаются: Bush, Бликса Баргельд и группа Alice Cooper
Самые интересные музыкальные альбомы июля

В Москве 1 сентября в третий раз состоялся грандиозный рок-фестиваль «ДК Горбунова — Легенда русского рока». На сцене «Горбушки» звучали песни не только известнейших коллективов, но и начинающих артистов. Мероприятие длилось два дня, его посетили тысячи человек.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025