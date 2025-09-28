Реклама
Уголовное дело возбудили в отношении экс-судьи военного суда Тришкина

Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets
Возбудили уголовное дело в отношении бывшего судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина, которого уже успели допросить по делу о причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом 28 сентября сообщили представители правоохранительных органов.

«В отношении Тришкина возбудили уголовное дело, а самого бывшего судью допросили и взяли с него подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили они в беседе с ТАСС.

Отмечается, что Следственный комитет (СК) РФ получил от Высшей квалификационной коллегии судей разрешение на возбуждение уголовного дела сразу по нескольким пунктам ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса (УК) РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе с применением предметов, используемых в качестве оружия») п. «д», «е», «з».

Уточняется, что Тришкин, которому грозит до пяти лет лишения свободы, также принял участие в очной ставке с потерпевшим.

Не стреляйте в таксиста: военного судью будут судить за разборки на дороге
СК получил согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Альберта Тришкина

Глава СК РФ Александр Бастрыкин 7 июля попросил разрешение о возбуждении дела в отношении Тришкина. Вопрос должен был рассматриваться 16 июля, в день, когда фигурант, подозреваемый в совершении выстрелов в водителя такси, с которым поссорился летом 2024 года, подал в отставку.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

