Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко

Американская актриса и певица Селена Гомес опубликовала 27 сентября пост на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), в котором объявила о прошедшей свадьбе с американским музыкальным продюсером Бенни Бланко.

Гомес приложила к публикации фото и видео, на которых запечатлено свадебное торжество.

33-летняя Гомес и 37-летний Бланко начали встречаться в июне 2023 года. Они познакомились задолго до свадьбы и совместно работали над различными проектами.

Гомес 12 декабря объявила о помолвке с американским музыкальным продюсером Бенни Бланко. Актриса опубликовала фотографии, на которых она демонстрирует помолвочное кольцо и обнимается со своим женихом.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ