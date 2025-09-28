Глава МИД Кубы сообщил об угрозе конфликта из-за развертывания войск США

Реклама
Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo
В Карибском море идет развертывание военно-воздушных и военно-морских сил США, что может привести к началу конфликта. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, выступая на общих прениях в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).

«В Карибском море сегодня нависла угроза конфликта, так как там происходит развертывание военно-воздушных и военно-морских сил США, которое совершенно неоправданно, с ракетами, высадкой десанта, а также с ядерными подводными лодками», — сказал он.

По словам министра, никто в зале ГА ООН не верит в предлог Вашингтона о том, что развертывание необходимо для борьбы с наркоторговлей.

Как заявил Паррилья, Куба отвергает любые попытки милитаризации, вмешательства и империалистического доминирования в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ударным потоком: США переключились с Украины на борьбу с наркотрафиком через Венесуэлу
Каракас начал масштабную мобилизацию из-за появления группировки ВМС США в Карибском море

Агентство Reuters 20 сентября сообщило, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести прямые переговоры со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Ричардом Гренеллом по ситуации с ударами американских сил по судам, которые якобы участвуют в наркоторговле.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

