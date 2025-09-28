Лавров выступил на пресс-конференции в ООН. Главные заявления

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 сентября выступил на пресс-конференции по итогам 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в Нью-Йорке. В ходе своего визита глава российского МИДа провел встречи с представителями многих стран, в том числе с американским госсекретарем Марко Рубио. О главных заявлениях Лаврова — в материале «Известий».

Об украинском конфликте и инциденте с беспилотниками в Польше

В ходе выступления министр иностранных дел России обратил внимание на украинский конфликт. По его словам, российская сторона остается открытой к переговорам по устранению его первопричин. Лавров уточнил, что РФ готова говорить о гарантиях для Украины только на основе надежных гарантий собственной безопасности и соблюдения ее жизненных интересов.

Он указал на невозможность возвращения Украины к границам 2022 года. Глава МИД РФ также отметил, что не видит отхода США от курса на ведение честного диалога с Россией. По его мнению, американский лидер Дональд Трамп искренне заинтересован в завершении конфликта на Украине.

Кроме того, Лавров прокомментировал инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше. Он заявил, что дальность беспилотников, обломки которых могли упасть на территорию Польши, меньше, чем от границы России до территории этого государства. Глава российского МИДа также уточнил, что, когда БПЛА упали на польской территории, РФ по линии Минобороны предложила разобраться в ситуации.

О ситуации на Ближнем Востоке и антииранских санкциях

Лавров на пресс-конференции заявил, что Россия считает неприемлемыми и незаконными попытки Запада восстановить в Совбезе Организации Объединенных Наций санкции против Ирана.

«Это окончательно разоблачило курс Запада на саботаж поиска конструктивных решений в СБ ООН и его стремление добиваться от Тегерана односторонних уступок путем шантажа и давления. Считаем такую политику неприемлемой», — сказал Лавров.

Он также указал на обсуждение новых ударов по Ирану. По его словам, это всё достаточно показательно и синхронизировано — как военная угроза, так и мера экономического удушения. Помимо этого, Лавров отметил, что коллективному наказанию палестинцев в секторе Газа и планам по аннексии Западного берега реки Иордан нет оправдания.

О чем еще говорил Лавров

Глава МИД РФ в ходе пресс-конференции заявил о почитании Россией памяти о братстве при борьбе с немецким нацизмом. По словам Лаврова, в этом году в Москве и Пекине прошли торжества, приуроченные к праздничным датам 9 мая и 3 сентября в честь Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

Помимо этого, Лавров указал на обеспокоенность России в связи с заявлениями лидеров стран Запада о возможной третьей мировой войне. Он также сообщил о попытках возрождения в Европе нацизма и милитаризации западных государств под антироссийскими лозунгами. Помимо этого, министр иностранных дел рассказал о признаках ренацификации в Германии, что делается с той же целью, что и у Адольфа Гитлера.

«Насчет милитаризации Германии мы не раз высказывали свою <…> глубокую озабоченность. Там не только идет процесс милитаризации, там явные признаки ренацификации наблюдаются», — отметил он.

