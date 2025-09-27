Зеленский договорился поставлять излишки оружия странам Африки

Украина договорилась о продаже излишков своего вооружения, произведенного для ВСУ, ряду африканских стран. Об этом 27 сентября сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Что касается вопроса контролируемого экспорта вооружений. <…> Экспорт будет контролироваться до конца конфликта. <…> На Генеральной Ассамблее ООН достигнута договоренность с Африканским континентом», — написал он в Telegram-канале.

Украинский лидер подчеркнул, что продажа будет касаться только излишков, не влияющих на нужды ВСУ. Экспорт планируется в Африку, Европу, США и на Ближний Восток.

Зеленский заверил, что все сделки будут строго контролироваться, а полученные средства пойдут на обеспечение украинской армии. Конкретные африканские страны, куда будет направлено оружие, не были названы.

Зеленский 19 сентября заявил о готовности Киева экспортировать оружие. Он уточнил, что в течение двух недель представит три новые платформы для внешней торговли.

