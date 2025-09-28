«Атлетико» обыграл «Реал» со счетом 5:2 в седьмом туре чемпионата Испании

Футбольный клуб (ФК) «Атлетико» обыграл ФК «Реал Мадрид» со счетом 5:2 в рамках седьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча произошла 27 сентября на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

В составе победившей команды отметились Робен Ле Норман (на 14-й минуте), Александр Серлот (45-я), Хулиан Альварес (51-я и 63-я) и Антуан Гризманн (90-я). У «Реала» забить удалось Килиану Мбаппе (25-я) и Арде Гюлеру (36-я).

Следующий матч мадридский «Реал» проведет 4 октября. Он встретится с «Вильярреалом». «Атлетико», в свою очередь, 5 октября сыграет с «Сельтой».

В матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу футбольный клуб «Барселона» обыграла «Валенсию». Встреча прошла 14 сентября и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

