Минобороны РФ предложило расширить список запрещающих службу по контракту болезней

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Список заболеваний, которые не позволят ограниченно годным к службе россиянам заключить контракт с Минобороны РФ, предложили расширить — в ведомстве рассматривают возможность увеличить число данных диагнозов, запрещающих оформление контракта, с 26 до 35. Об этом 27 сентября свидетельствуют данные, опубликованные на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.

«Проект «Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых гражданин (иностранный гражданин, лицо без гражданства), признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения и в военное время». <…> [Проходит] этап антикоррупционной экспертизы», — говорится в тексте.

Текст данной инициативы, которая разрабатывается в рамках реализации федерального закона №212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», был опубликован в этот же день.

В перечень заболеваний, с которыми можно ознакомиться на сайте, среди прочих войдут эпилепсия, выражаемая в редких приступах с частотой менее пяти раз в год, сердечная недостаточность III функционального класса, гипертония II стадии с артериальной гипертензией II степени при наличии церебральных расстройств. Кроме того, в документ добавлены пункты о стойком понижении слуха, повреждениях аорты, артерий и вен и о челюстно-лицевых аномалиях.

Осенний призыв — 2025: сроки и новые правила для будущих новобранцев
В 2025 году осенний призыв традиционно начнется 1 октября и продлится до 31 декабря, призвать планируется 135 тыс. человек

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности РФ 15 сентября приняла решение об одобрении инициативы об ужесточении мер ответственности для экс-заключенных, подписавших контракт с Минобороны РФ. Данных лиц, в случае их самовольного оставления воинских частей, может ждать наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет, в то время как в настоящее время данный срок составляет пять лет.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

