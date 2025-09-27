«Нива»? Почему она окрашена как корова?»

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле заявили об отсутствии у США плана вовлечь РФ в решение конфликта в Газе
Армия
ВС РФ поразили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в зоне СВО
Армия
Силы ПВО за ночь сбили 81 БПЛА ВСУ над регионами России
Мир
Трамп выступит 30 сентября с заявлением из Белого дома
Мир
FT узнала начале технической подготовки принятия Украины и Молдавии в ЕС
Армия
Операторы БПЛА уничтожили гексакоптеры ВСУ в Днепропетровской области
Мир
Politico сообщила о планах ЕК обменять активы РФ на облигации для Киева
Мир
Фон дер Ляйен пообещала не арестовывать замороженные активы России
Мир
Bloomberg предупредило о возможном столкновении между Мерцом и фон дер Ляйен
Армия
Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО в ЛНР
Мир
Песков отметил желание жителей Одессы и Николаева быть с Россией
Общество
Посол России раскрыл тему переговоров Путина во время визита в Таджикистан
Мир
Орбан заявил о намерениях Запада захватить Украину ради земель, ресурсов и денег
Экономика
В ЦБ одобрили дизайн обновленной банкноты номиналом 1 тыс. рублей
Мир
Песков указал на милитаристский характер предложения Киева по «стене дронов»
Мир
Захарова ответила на призыв британского министра обороны к России
Мир
В США мужчина попытался перелезть через забор Белого дома

«Нива»? Почему она окрашена как корова?»

Американский рэпер Xzibit — о шоу «Тачку на прокачку» и концертах в России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Lil Pump в пятницу, 26 сентября, презентовал в Москве совместную песню с российской артисткой Margo. На следующий день на сцене «ЦСКА Арены» выступил Джейсон Деруло. А в субботу эстафету принял Xzibit — легенда хип-хопа и звезда культового шоу MTV «Тачку на прокачку». Он приехал в столицу России, чтобы принять участие в фестивале «Уличный драйв», и в декабре вновь вернется в рамках мирового тура, посвященного выходу первого за 12 лет альбома Kingmaker. О планах раскачать публику и «снести здание», а также о совместной песне с красноярской этно-группой и о том, как из «Нивы» сделать монстр-трак, — он рассказал в интервью «Известиям».

«Я бы ни за что не поехал в Сибирь на мотоцикле!»

Вы не впервые в России. Есть ли места в Москве, которые вам особенно нравятся?

— Мне нравится ходить в местные рестораны и в гости к моим друзьям. У меня много друзей в Москве. Мы хорошо проводим время, и это всегда здорово. И обычно я делаю здесь концерт или шоу. Так что я люблю приезжать в Москву.

Певец
Фото: AP/Invision/A. Hebert

— В Москве сейчас заканчивается мотосезон, потому что погода меняется и через несколько дней будет совсем холодно. Но давайте представим. Если бы вы могли отправиться на мотоцикле в любую точку России, куда бы вы отправились?

— Я не знаю! Видимо, туда, куда обычно отправляются люди на мотоциклах в России! (Смеется.)

— Как насчет Сибири?

Сибирь? Я бы ни за что не поехал в Сибирь на мотоцикле! Я знаю, что там чертовски холодно!

— Но мы знаем, что в прошлом году вы выпустили совместный трек с сибирской этно-группой Otyken из Красноярска.

— Да, да, да! Интернет — это сумасшедшее место, понимаете? Я услышал их музыку и просто оставил комментарий на их странице. Мы начали разговаривать, и тогда я подумал: «Эй, мне действительно нравится эта песня». И это было что-то вроде: «Могу я сделать ремикс?» Они сказали: «Да!» Вот как это произошло.

Музыкальная группа

Участники этнической музыкальной группы Otyken

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Многим в России вы известны как ведущий культового шоу «Тачку на прокачку». Хочется спросить, а знаете ли вы русские марки машин?

— Да, я сегодня видел некоторые.

— И что вы об этом думаете?

— Они ездят так же, как и все остальные машины! (Смеется.) Это здорово, да.

— Ну, например, говорит ли вам о чем-то слово «Нива»?

— «Нива»?

«Интервидение-2025»: кто и с какими песнями выступит в Москве 20 сентября
На сцену выйдет более 20 участников из разных стран мира

Я покажу. Это старая машина, ей лет 50. Что бы вы хотели в ней изменить?

— Хм, а почему она окрашена как корова?

Концерт
Фото: ТАСС/Станислав Красильников

— Хороший вопрос. Что, выглядит так ужасно?

— Нет, нет, нет, но, послушай, знаешь, я бы хотел посмотреть, что есть в наличии, что касается аксессуаров. Понимаешь, о чем я говорю? Например, она бы хорошо смотрелась в приподнятом виде с какими-нибудь широкими шинами, как монстр-трак.

«Возможность заниматься музыкой — благословение и привилегия»

— И это будет бык, а не корова! А что касается ваших работ в кино, могли бы вы сняться в российском фильме и о чем бы была эта история, если да?

— Сейчас я сосредоточил всю свою энергию на музыке, и я действительно взволнован: в этом году вышел мой студийный альбом Kingmaker, и сейчас я гастролирую в его поддержку. Поэтому мне пришлось отложить всё в сторону. Но со временем, когда я вернусь к актерской карьере, я бы хотел сняться в международном фильме или сериале. Это было бы потрясающе!

Звуков запись: Россия вернула активы издательства «Музыка» от гражданина США
Почему государству приходилось платить за доступ к нотным архивам, признанным культурным достоянием страны

Актерское мастерство для меня отличается от музыки. Она для меня естественна. А над актерским мастерством мне нужно работать, практиковаться делать разные вещи. То есть нужно как следует сосредотачиваться именно на этом.

Фильм

Фильм «Американская фиалка»

Фото: TASS/Mary Evans/AF Archive/Samuel Gol

— Хорошо, и мы знаем, что в декабре состоятся ваши концерты в России. Почему вы решили выступить здесь и что готовите для публики?

— Вы спросили, зачем я еду в Россию? Потому что им нравится эта чертова музыка! Я не знаю. Я собираюсь устроить по-настоящему крутое шоу. Я люблю музыку. Я по-прежнему люблю ее! Мне по-прежнему нравится создавать что-то, что привлекает людей и в чем они находят что-то актуальное. Знаете, как я уже говорил, я возвращаюсь в декабре с полным составом группы. Мы хотим по-настоящему произвести впечатление и дать аудитории то, чего они никогда раньше от нас не получали. Для меня это очень волнительно!

Я занимаюсь этим с 1996 года. Иметь возможность в 2025 году и после него по-прежнему заниматься музыкой, выступать и записывать песни — это благословение и привилегия. Так что мне действительно нравится это делать, и я вернусь в декабре, чтобы выступить в Москве и в Санкт-Петербурге. Концерты на арене, полный состав группы — мы собираемся снести здание!

Справка «Известий»

Московский концерт пройдет 3 декабря в VK Stadium, петербургский — 4 декабря в клубе А2.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир