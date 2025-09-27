Лавров прокомментировал инцидент с дронами в Польше

Дальность беспилотников, обломки которых могли упасть на территорию Польши, меньше, чем от границы России до территории этого государства. Об этом 27 сентября рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).

По его словам, когда в Польше упали беспилотники, Россия в тот же день предложили по линии Минобороны провести встречу и разобраться с возникшей ситуацией.

«Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше. Меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», — отметил Лавров.

Ранее, 11 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заявления Варшавы об атаке якобы российских дронов отвечают курсу поддерживаемой русофобии. Помимо этого, она отметила, что у Польши не в первый раз возникают какие-то сомнения. Речь идет о случае в 2022 году, когда на польскую территорию вблизи границы с Украиной упали снаряды.

