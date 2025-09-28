Глава ДИПП Гарбузов рассказал о работе предприятий Москвы в сфере микроэлектроники

Московские предприятия разрабатывают прорывные решения в сфере микроэлектроники, применяют перспективные технологии в повседневной работе и осваивают выпуск современной продукции. Об этом сообщил министр столичного правительства, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он напомнил, что в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина развитие высоких технологий, в том числе сферы микроэлектроники, было признано одним из ключевых направлений стратегии города до 2030 года. «Благодаря мерам поддержки предприятия регулярно выпускают конкурентоспособные и инновационные решения, которые помогают развитию технологического суверенитета страны», — сообщил Гарбузов.

В пример он привел столичную компанию НТЦ «Модуль», которая разработала универсальный микроконтроллер для применения в разных отраслях промышленности — от автопрома до робототехники. Изделие может работать более чем по 10 сценариям: от спящего режима с ультранизким энергопотреблением до режима повышенной производительности. Применять его можно, например, для управления кузовной электроникой автомобиля, промышленным манипулятором или роборукой. Также микроконтроллером могут оснащаться приборы учета, охранные и пожарные системы оповещения, мультимедийные телекоммуникационные устройства.

В свою очередь, компания SAUK создает передовые RFID-считыватели и метки. Разработки могут применяться для автоматизации производств, складов и КПП.

Предприятие, в частности, выпустило высокочастотный RFID-считыватель для настольного использования с дальностью до 5 см. Ближняя зона действия и выверенная диаграмма направленности встроенной антенны обеспечивает высокую точность идентификации и кодирования UHF RFID-меток. Устройство может работать в режиме виртуальной клавиатуры Bluetooth Low Energy со стационарным или портативным компьютером, смартфоном или планшетом независимо от операционной системы и программного обеспечения.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ