Лавров заявил о призыве РФ не допустить «дворцового переворота» в ООН
Россия призывает не допустить «дворцового переворота» в секретариате ООН и его узурпации Западом. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Недавно Генеральный секретарь Антониу Гутерриш предложил комплексную реформу ООН. Мы не против открытого обсуждения этой инициативы. Ориентиром должно быть возвращение ООН к основополагающим принципам, которые закреплены в ее уставе», — рассказал он на выступлении, которое транслировалось на канале UNTV..
Министр заявил, что Запад стремится заменить эти принципы на «порядок, основанный на правилах», что недопустимо. Он подчеркнул, что состав должен отражать новые реалии и обеспечивать справедливое представительство стран мирового большинства.
Глава российского МИДа также отметил, что работа секретариата должна быть транспарентной и учитывать интересы всех государств-членов. Лавров призвал Генерального секретаря и сотрудников секретариата строго следовать принципам беспристрастности и равноудаленности, как это предусмотрено ст. 100 Устава ООН.
17 сентября Лавров сообщил об игнорировании ООН действий киевского режима и выгораживании его. По его словам, украинские власти игнорируют такие требования, как запрет на размещение военной техники и огневых позиций в жилых кварталах, запрет на пытки и издевательства над военнопленными, а также над гражданским населением.
