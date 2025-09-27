Реклама
Прямой эфир
Мир
В Кремле сообщили о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве
Мир
Решетников указал на заинтересованность Африки и Азии в поставке товаров на рынок РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 41 беспилотник над российскими регионами
Мир
Санду указала на коррупцию при проведении выборов в Молдавии
Мир
На Камчатке зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1
Мир
Захарова назвала мухлежом попытки трех стран СБ ООН вернуть антииранские санкции
Общество
Синоптики спрогнозировали дождь и до +10 градусов в Москве 28 сентября
Происшествия
Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Тульской областью
Армия
Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации
Мир
Санду указала на готовность правящей партии к альянсу с проевропейскими силами
Экономика
Зарплаты в сфере машиностроения за год увеличились почти на 10%
Мир
Forbes сообщил о расширении ВС РФ «зон поражения» с помощью новых БПЛА
Мир
Россию не избрали в совет ICAO на период 2025-2028 годов
Мир
Польша подняла истребители из-за якобы активности РФ на Украине
Общество
Уголовное дело возбудили в отношении экс-судьи военного суда Тришкина
Мир
Глава МИД Кубы сообщил об угрозе конфликта из-за развертывания войск США
Армия
Сальдо заявил о полном огневом контроле ВС РФ на Карантинном острове Херсона

Лавров заявил о призыве РФ не допустить «дворцового переворота» в ООН

0
EN
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россия призывает не допустить «дворцового переворота» в секретариате ООН и его узурпации Западом. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Недавно Генеральный секретарь Антониу Гутерриш предложил комплексную реформу ООН. Мы не против открытого обсуждения этой инициативы. Ориентиром должно быть возвращение ООН к основополагающим принципам, которые закреплены в ее уставе», — рассказал он на выступлении, которое транслировалось на канале UNTV..

Министр заявил, что Запад стремится заменить эти принципы на «порядок, основанный на правилах», что недопустимо. Он подчеркнул, что состав должен отражать новые реалии и обеспечивать справедливое представительство стран мирового большинства.

Глава российского МИДа также отметил, что работа секретариата должна быть транспарентной и учитывать интересы всех государств-членов. Лавров призвал Генерального секретаря и сотрудников секретариата строго следовать принципам беспристрастности и равноудаленности, как это предусмотрено ст. 100 Устава ООН.

Кризисные проявления: Лавров на языке зулу предложил концепцию развития мира
О чем еще говорил глава МИД России на площадке Генассамблеи ООН

17 сентября Лавров сообщил об игнорировании ООН действий киевского режима и выгораживании его. По его словам, украинские власти игнорируют такие требования, как запрет на размещение военной техники и огневых позиций в жилых кварталах, запрет на пытки и издевательства над военнопленными, а также над гражданским населением.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025