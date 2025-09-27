Лавров и глава МИД Никарагуа отметили готовность развивать отношения между странами

Реклама
Фото: Министерство иностранных дел
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Никарагуа Денис Монкада 27 сентября подтвердили готовность стран к наращиванию комплекса двусторонних отношений в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Отмечена обоюдная готовность к дальнейшему наращиванию всего комплекса двусторонних связей в духе стратегического партнерства», — говорится на официальном сайте МИД РФ.

В ходе встречи стороны высоко оценили развитие политического диалога между Россией и Никарагуа, подчеркнув союзнический характер их взаимодействия на международной арене. Кроме того, были обсуждены вопросы защиты принципов международного права, суверенитета государств и невмешательства в их внутренние дела.

На фоне спора: Россия и США возобновили диалог на Генассамблее ООН
Как Сергей Лавров пообщался с Марко Рубио, а Дональд Трамп поставил кордоны на пути зарубежных гостей

22 сентября Лавров в рамках церемонии подписания соглашений о сотрудничестве с Никарагуа отметил рост интереса стран Глобального Юга к развитию контактов с Донбассом и Новороссией. По его словам, Россия и Никарагуа являются давними стратегическими партнерами и верными друзьями.

