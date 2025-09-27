«Металлург» уступил «Ак Барсу» и прервал победную серию в КХЛ из пяти матчей
Казанский хоккейный клуб (ХК) «Ак Барс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске 27 сентября.
В составе победителей отличились Владимир Алистров (36-я минута), Илья Карпухин (49) и Григорий Денисенко, забросивший две шайбы (53, 56). У «Металлурга» голы на счету Александра Сиряцкого (19), Дмитрия Силантьева (31) и Романа Канцерова (32).
Эта победа «Ак Барса» прервала пятиматчевую победную серию «Металлурга», который теперь занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в девяти матчах. В результате «Ак Барс» расположился на пятой позиции.
В следующих матчах 29 сентября «Ак Барс» сыграет на выезде против екатеринбургского «Автомобилиста», а «Металлург» примет новосибирскую «Сибирь».
25 сентября челябинский хоккейный клуб (ХК) «Трактор» со счетом 5:1 одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» набрал 12 очков в девяти матчах и занимает третье место в Восточной конференции. «Авангард» расположился на второй строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков после восьми игр.
