Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил о неумолимом ежедневном ухудшении переговорных позиций Украины
Армия
ВС РФ ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины
Мир
В Кремле сообщили о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве
Мир
Решетников указал на заинтересованность Африки и Азии в поставке товаров на рынок РФ
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 41 беспилотник над российскими регионами
Мир
Санду указала на коррупцию при проведении выборов в Молдавии
Мир
На Камчатке зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1
Мир
Захарова назвала мухлежом попытки трех стран СБ ООН вернуть антииранские санкции
Армия
Экипаж вертолета Ми-28НМ поразил живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперации
Мир
Санду указала на готовность правящей партии к альянсу с проевропейскими силами
Общество
В Госдуме предложили отменить социальные пенсии для иностранных граждан
Мир
Forbes сообщил о расширении ВС РФ «зон поражения» с помощью новых БПЛА
Мир
Додон отметил планы властей Молдавии аннулировать выборы по румынскому сценарию
Мир
Польша подняла истребители из-за якобы активности РФ на Украине
Общество
Уголовное дело возбудили в отношении экс-судьи военного суда Тришкина
Мир
Глава МИД Кубы сообщил об угрозе конфликта из-за развертывания войск США
Армия
Сальдо заявил о полном огневом контроле ВС РФ на Карантинном острове Херсона
Сюжет:

Эрдоган обвинил ряд стран в эскалации конфликта на Украине

Эрдоган: бароны войны подливают бензин в огонь украинского конфликта
0
EN
Фото: Global Look Press/Viacheslav Madiievskyi
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 27 сентября, обвинил ряд стран в эскалации конфликта на Украине.

«В то время как бароны войны подливали бензин в огонь конфликта между Россией и Украиной, мы искали пути для достижения справедливого мира», — его слова передает турецкое издание Haberler.

Эрдоган добавил, что в данный момент Турция предпринимает аналогичные усилия в секторе Газа. При этом других подробностей турецкий лидер не привел.

Беспилотный проект: кто стоит за инцидентом с дронами в Польше
И почему позиции НАТО и ЕС в отношении случившегося отличаются

Издание «Страна.ua» 24 сентября сообщило, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке сделал акцент на том, что Украина может добиться победы «при помощи ЕС». После, 26 сентября, глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас заявила, что Европа не несет единоличной ответственности за оказание помощи Украине.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025