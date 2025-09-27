Волейболисты сборной Италии вышли в финал чемпионата мира
Волейболисты сборной Италии обыграли команду Польши и вышли в финал чемпионата мира (ЧМ). Встреча прошла 27 сентября в Пасае, Филиппины.
Игра завершилась со счетом 3:0 (25:21, 25:22, 25:23), передает «Спорт-Экспресс». В составе сборной Италии больше всех очков заработал диагональный Юрий Романо — 15. В польской команде самым результативным стал доигровщик Вильфредо Леон — 13 очков.
Итальянцы являются действующими чемпионами мира, в 2022 году они обыграли поляков в решающем матче. В этом ЧМ сборная Италии сыграет в финале со сборной Болгарии.
Ранее, 6 сентября, сборная Италии одержала победу над сборной Бразилии и вышла в финал чемпионата мира по женскому волейболу. В финале ЧМ итальянки сыграют с Турцией.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ