Главной целью Европы является начало боевых действий с Россией. Об этом 26 сентября заявил бывший кандидат в Европейский парламент, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Их (европейских лидеров. — Ред.) конечная цель — развязать прямую войну против России, вот почему они перевооружают Европу», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

По словам политика, в настоящее время страны совершенно не готовы к конфликту с российской стороной. При этом Мема назвал высшим проявлением психического заболевания мысли европейских лидеров о ведении ограниченной ядерной войны с государством.

Кроме того, Мема выразил мнение, что европейские операции «под чужим флагом» проводятся для создания атмосферы напряженности у населения Евросоюза (ЕС), чтобы политики могли провести масштабное перевооружение, не вызывая вопросов у своих граждан.

24 сентября профессор Колумбийского университета экономист Джеффри Сакс заявил, что лидеры Великобритании, Франции и Германии Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц разжигают войну между Россией и ЕС, в Брюсселе ситуация обстоит еще хуже. Сакс отмечал, что в настоящее время между Европой и Россией нет эффективной дипломатии, что создает опасность для мировой безопасности.

