Фальков призвал к реформе образования под предлогом вызова ИИ

В России существует необходимость радикальных изменений в образовательном процессе с учетом внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 25 сентября заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе федерального просветительского марафона «Знание.Первые» общества «Знание».

По его словам, искусственный интеллект представляет собой огромный вызов для образования. Именно поэтому следует кардинально пересмотреть подходы к технологиям обучения.

«Те старые технологии обучения, которые мы используем много десятилетий, — они сегодня неактуальны, с их помощью невозможно проверить знания. И, конечно, это требует полной перестройки не только учебного процесса, причем как в школе, так в колледже, так и в университетах», — приводит слова Фалькова «РИА Новости».

Министр подчеркнул, что проверка знаний требует разработки нового подхода, который не позволит легко обходить существующие системы.

«То, что мы использовали несколько десятилетий, традиционно сегодня легко обойти, имея на то желание», — заключил он.

Кроме того, Фальков считает, что технологии искусственного интеллекта также должны проявить себя в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней. Он также отметил значимые результаты РФ в рамках этого направления.

«Искусственный интеллект способен повысить эффективность достижения исследовательского результата значимого. <…> Я упоминал нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Ну, этот список можно продолжить. Все мы эти с вами болезни знаем, и это одно из первых направлений, где этот новый инструмент должен себя проявить в полный рост», — сообщил он.

19 сентября Минпросвещения РФ сообщило о снижении нагрузки на учителей и школьников. Уточняется, что такие меры были приняты в связи со словами руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева о перегруженности школьной программы на 15–30%. В результате для решения этой проблемы была проведена «масштабная и детальная работа».

