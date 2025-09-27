Реклама
Прямой эфир
Армия
Силы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника ВСУ над территорией России
Мир
Директор ЗАЭС указал на невозможность совместного управления объектом
Мир
Постпред Ирана направил письмо на имя Гутерриша с осуждением заявлений Трампа
Мир
В Каракасе прозвучали взрывы
Мир
Политолог назвал обвинения Киева в якобы атаке на Харьков попыткой обелить себя
Мир
Мадуро ввел чрезвычайное положение после ударов США по Каракасу
Общество
На Кубани восстановили железнодорожную инфраструктуру после снегопадов
Общество
В Госдуме назвали сроки принятия мер против «схемы Долиной»
Мир
В Индии заявили о желании бизнеса занять место компаний Запада в России
Спорт
Сборная Швеции обыграла Латвию со счетом 6:3 на молодежном ЧМ по хоккею
Мир
CBS сообщил о приказе Трампе об ударах по целям в Венесуэле
Спорт
Российский хоккеист Дорофеев забросил 16-ю шайбу в сезоне НХЛ и обошел Овечкина
Мир
В США указали на попытку Киева фейками сменить повестку с теракта в Хорлах
Мир
Полиция Ирана изъяла у протестующих на юго-западе страны несколько единиц оружия
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –3 градусов в Москве 3 января
Общество
Эксперт назвала количество дней отдыха в 2026 году

Фальков призвал к реформе образования под предлогом вызова ИИ

Фальков: ИИ требует колоссальных изменений в учебном процессе
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России существует необходимость радикальных изменений в образовательном процессе с учетом внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 25 сентября заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе федерального просветительского марафона «Знание.Первые» общества «Знание».

По его словам, искусственный интеллект представляет собой огромный вызов для образования. Именно поэтому следует кардинально пересмотреть подходы к технологиям обучения.

«Те старые технологии обучения, которые мы используем много десятилетий, — они сегодня неактуальны, с их помощью невозможно проверить знания. И, конечно, это требует полной перестройки не только учебного процесса, причем как в школе, так в колледже, так и в университетах», — приводит слова Фалькова «РИА Новости».

Министр подчеркнул, что проверка знаний требует разработки нового подхода, который не позволит легко обходить существующие системы.

«То, что мы использовали несколько десятилетий, традиционно сегодня легко обойти, имея на то желание», — заключил он.

Кроме того, Фальков считает, что технологии искусственного интеллекта также должны проявить себя в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней. Он также отметил значимые результаты РФ в рамках этого направления.

«Искусственный интеллект способен повысить эффективность достижения исследовательского результата значимого. <…> Я упоминал нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Ну, этот список можно продолжить. Все мы эти с вами болезни знаем, и это одно из первых направлений, где этот новый инструмент должен себя проявить в полный рост», — сообщил он.

«Россия — мои горизонты» в 2025/26 году: что такое и для чего нужно
Что узнают подростки на школьном курсе «Россия — мои горизонты»

19 сентября Минпросвещения РФ сообщило о снижении нагрузки на учителей и школьников. Уточняется, что такие меры были приняты в связи со словами руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева о перегруженности школьной программы на 15–30%. В результате для решения этой проблемы была проведена «масштабная и детальная работа».

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026