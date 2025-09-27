Хоккеист Евгений Кузнецов подпишет контракт с ХК «Металлург»

Российский нападающий Евгений Кузнецов подпишет контракт с хоккейным клубом (ХК) «Металлург». Об этом 27 сентября сообщил «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что переговоры между сторонами шли почти с начала чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По информации издания, Кузнецов мог подписать контракт с ХК «Торонто Мейпл Лифс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), но спортсмену «так и не сделали конкретное предложение, которое бы его устроило».

В сезоне-2024/25 хоккеист выступал за ХК СКА. В 39 матчах FONBET чемпионата КХЛ Кузнецов набрал 37 (12+25) очков. В плей-офф на его счету один гол и две результативные передачи в шести играх. В апреле ХК и спортсмен расторгли контракт по соглашению сторон.

Бывший полузащитник футбольных клубов (ФК) «Зенит» и «Гавр» Далер Кузяев 24 сентября перешел в казанский ФК «Рубин». Уточняется, что футболист подписал контракт с «Рубином» до лета 2026 года, он будет выступать под номером 14.

