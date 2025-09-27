В России предлагают ввести маркировку домашних животных

Минприроды РФ предлагает ввести учет и маркировку домашних животных. Регистрация поможет отыскать потерявшихся питомцев, сообщает телеканал «Известия».

Кроме того, законопроект поможет сократить популяцию животных без владельцев. Средняя стоимость услуги составит 2490 рублей на одно животное. Процесс маркировки коснется прежде всего собак. Остальные виды животных владельцы смогут маркировать по желанию.

