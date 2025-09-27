Китай вывел на орбиту новый метеоспутник Fengyun-3H

Китай успешно запустил метеорологический спутник Fengyun-3H. Аппарат вывела на солнечно-синхронную орбиту ракета «Чанчжэн-4С», запущенная с космодрома Цзюцюань, передает телеканал «Известия».

Fengyun-3H заменит спутник предыдущего поколения и ускорит обновление метеоданных. Интервал снизится с шести до четырех часов, прогнозы на сутки вперед станут точнее. Спутник оснащен девятью приборами для дистанционного зондирования атмосферы и поверхности Земли.

