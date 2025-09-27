СБУ объявила в розыск главу Росатома Алексея Лихачева
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Росатома Алексея Лихачева. Это 27 сентября следует из базы данных ведомства.
Как уточняет ТАСС, Лихачев обвиняется по уголовным статьям. Он числится в розыске с 2024 года.
Ранее, 16 сентября, СБУ объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ России Эллу Памфилову. Ей вменяются в вину несколько украинских уголовных статей, она разыскивается СБУ с 26 ноября 2024 года.
До этого, 14 сентября, стало известно, что СБУ объявила в розыск депутата Государственной думы (ГД) РФ, экс-боксера Николая Валуева.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ