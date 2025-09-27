В Москве слесаря оборонного предприятия обвинили в теракте и вандализме
В Москве слесаря-сборщика на одном из оборонных предприятий города обвинили в теракте и вандализме. Об этом 27 сентября говорится в судебных документах.
Как отмечается в официальных бумагах, с которыми ознакомилось «РИА Новости», в настоящее время сотрудник задержан. Также защита подозреваемого указала, что умысел их подзащитного на совершение деяния отсутствовал, и требовала смягчить меру наказания.
При этом мужчина стал фигурантом по двум уголовным делам, предусмотренным пунктом «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованный группой»), а также ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»).
В настоящее время дополнительной информации о деталях следствия не приводится.
3 сентября жителю Москвы предъявили обвинения в попытке совершения теракта в столице. Согласно материалам суда, мужчина обвиняется в совершении преступлений по ст. 223 («Незаконное изготовление оружия»), ст. 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»), ст. 116 («Побои»), ч.1 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
