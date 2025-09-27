Реклама
Шерпа РФ при G20 допустила участие Путина на встрече Группы двадцати в ЮАР

Шерпа Лукаш: вопрос о присутствии Путина на встрече G20 еще решается
Фото: РИА Новости/Александр Казаков
Участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в ЮАР находится в процессе согласования. Об этом 27 сентября сообщила шерпа России при G20 Светлана Лукаш.

«Этот вопрос еще решается. Президент РФ уделяет большое внимание саммитам G20 и, надеюсь, обязательно примет участие в саммите в Йоханнесбурге», — приводит ее слова «РИА Новости».

Она добавила, что окончательное решение относительно формата участия еще не было утверждено.

Форменное разнообразие: в G7 и G20 ожидаются противоположные повестки
Как действия Канады и ЮАР в год председательства отразятся на позициях России

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Марат Бердыев 19 июня сообщил, что Путин получил приглашение на саммит лидеров Группы двадцати. Уточнялось, что окончательное решение по поводу участия в саммите обычно принимается ближе к датам его проведения.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

