Шерпа РФ при G20 допустила участие Путина на встрече Группы двадцати в ЮАР
Участие президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в ЮАР находится в процессе согласования. Об этом 27 сентября сообщила шерпа России при G20 Светлана Лукаш.
«Этот вопрос еще решается. Президент РФ уделяет большое внимание саммитам G20 и, надеюсь, обязательно примет участие в саммите в Йоханнесбурге», — приводит ее слова «РИА Новости».
Она добавила, что окончательное решение относительно формата участия еще не было утверждено.
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Марат Бердыев 19 июня сообщил, что Путин получил приглашение на саммит лидеров Группы двадцати. Уточнялось, что окончательное решение по поводу участия в саммите обычно принимается ближе к датам его проведения.
