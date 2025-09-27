Реклама
В Великобритании и США зафиксировали нашествие крыс

Фото: ТАСС/IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Города в Великобритании и США страдают от нашествия крыс. Об этом сообщила 26 сентября телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на источники.

Британская ассоциация по борьбе с вредителями (BPCA) сообщает, что более половины компаний, входящих в ее структуру, за последние пять лет столкнулись с увеличением числа вызовов на уничтожение крыс. По данным служб дератизации, их количество возросло на 20% за последние два года.

Как сообщает телерадиокомпания, достоверно посчитать численность крыс практически невозможно из-за особенностей их жизни. Примерная оценка составляет 100–120 млн особей.

В материале сообщается, что численность крыс резко возросла за последние 17 лет в нескольких городах США: в Вашингтоне — на 400%, в Сан-Франциско — на 300%, в Нью-Йорке — на 160%. Проблема носит глобальный характер и затрагивает другие крупные города, такие как Торонто и Амстердам.

Эксперты предположили, что рост численности крыс может быть связан с повышением среднегодовой температуры, увеличением пищевых отходов, износом инфраструктур, создающими хорошие условия для их размножения, и плохой работой коммунальных служб.

Уточняется, что привычные способы теряют свою эффективность. Крысы –– умные и осторожные животные, которые могут избегать новой пищи. Кроме того, за годы у них развилась генетическая устойчивость ко многим ядам.

По информации СМИ, эксперты уже сейчас пытаются обратить внимание общественности на эту проблему. По их словам, она требует комплексного подхода к решению, сочетающего современные технологии, улучшение городской инфраструктуры и сознательность жителей.

Спутник с жизнью: мыши и мухи помогут подготовить человека к полетам на Луну и Марс
Почему миссия «Бион-М2» — необходимое звено в подготовке межпланетных путешествий

Газета The Telegraph 5 августа сообщила, что в графстве Северный Йоркшир на севере Англии поймали крысу длиной 22 дюйма (55,88 см. — Ред.). Отмечается, что консерваторы обвинили в появлении грызуна управляемый лейбористами совет, так как он больше не борется с нашествием крыс.

