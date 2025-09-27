ISU ограничил участие российских фигуристов до олимпийского отбора
У российских фигуристов нет допуска к выступлениям на чемпионатах мира и Европы в нейтральном статусе. Он ограничен отборочным туром на Олимпийские игры в Пекине в 2026 году. Об этом 26 сентября Sport24 заявили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).
«Спортсмены, допущенные к участию в отборочных соревнованиях к зимним Олимпийским играм 2026 года по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку, допускаются к участию в Олимпийских играх», — заявили в ISU.
То есть участие нейтральных спортсменов в фигурном катании ограничено олимпийскими отборочными соревнованиями ISU в Пекине.
В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) 21 сентября сообщили, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, выигравшие отборочный турнир на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии, должны дождаться решения специальной комиссии для допуска на соревнования.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ