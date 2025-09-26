Реклама
Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Киевский режим намерен продолжить провокации с нарушением воздушных границ стран НАТО, выдавая беспилотники, запущенные с территории Украины, за российские. Об этом 26 сентября «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на венгерские статьи.

«Почему это делает киевский режим? Очевидно, потому что на поле боя желаемого они не добиваются. Очевидно, что от них, от [президента Украины Владимира] Зеленского <…> уже все устали. <…> Нужно каким-то образом им, киевскому режиму, закрепиться на международных позициях, и для этого нужно втянуть страны Европейского союза», — пояснила Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ напомнила об обвинениях с польской стороны о якобы неправомерном нарушении Россией воздушных границ страны. К данным обвинениям подключился Евросоюз, что, по мнению Захаровой, означает его готовность к поддержке дальнейших провокаций Украины.

«Видимо, киевскому режиму нужно сделать так, чтобы это перешло совершенно уже на новый уровень — на уровень прямого столкновения. Соответственно, готовится очередная провокация», — сказала она.

Захарова также уточнила, что дроны будут оснащены российским вооружением с целью накалить обстановку. По ее мнению, это полезно для киевского режима, поскольку Украина нуждается в финансировании со стороны Европы.

Беспилотный проект: кто стоит за инцидентом с дронами в Польше
И почему позиции НАТО и ЕС в отношении случившегося отличаются

Ранее, 11 сентября, Захарова сообщила, что заявления Варшавы об атаке якобы российских БПЛА отвечают курсу поддерживаемой русофобии. Кроме того, она отметила, что у Польши не в первый раз возникают какие-то сомнения. Речь идет о случае в 2022 году, когда на польскую территорию вблизи границы с Украиной упали снаряды.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

