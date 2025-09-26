СМИ узнали о возможной отмене ограничений ударов ВСУ оружием США по России

Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о возможном снятии ограничений на удары вглубь РФ оружием США для Украины. Об этом 26 сентября сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Зеленский обратился к Трампу с просьбой увеличить количество ракет большой дальности и разрешить использование такого оружия для нанесения ударов по целям на суверенной территории России. Трамп ответил, что не возражает против этой идеи», — говорится в материале.

По информации издания, американский лидер не взял на себя обязательств по отмене запрета. Уточняется, что Зеленский в ходе переговоров запросил у американского лидера крылатые ракеты Tomahawk.

Кроме того, в газете добавили, что украинские представители отправятся в США для переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом, который занимается вопросами одобрения на использование Украиной оружия США против российской стороны.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте 25 сентября сообщил, что американское оружие будет поставляться Украине непрерывно. Отвечая на вопрос о возможных изменениях в позиции президента США, Рютте добавил, что «не уверен, что президент изменил свое мнение». До этого, 23 сентября, Трамп заявил о продолжении поставок американского оружия НАТО.

