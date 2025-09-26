Реклама
СМИ узнали о возможной отмене ограничений ударов ВСУ оружием США по России

WSJ: Трамп допустил возможность снятия ограничений для Киева на удары вглубь РФ
Фото: Global Look Press/Pfc. Aiden O'Marra/Keystone Press Agency
Американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о возможном снятии ограничений на удары вглубь РФ оружием США для Украины. Об этом 26 сентября сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Зеленский обратился к Трампу с просьбой увеличить количество ракет большой дальности и разрешить использование такого оружия для нанесения ударов по целям на суверенной территории России. Трамп ответил, что не возражает против этой идеи», — говорится в материале.

По информации издания, американский лидер не взял на себя обязательств по отмене запрета. Уточняется, что Зеленский в ходе переговоров запросил у американского лидера крылатые ракеты Tomahawk.

Кроме того, в газете добавили, что украинские представители отправятся в США для переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом, который занимается вопросами одобрения на использование Украиной оружия США против российской стороны.

Ставили, знаем: США разместят ракеты в ФРГ на временной основе
Почему это может быть похоже на историю с Филиппинами и зачем Вашингтон оставляет себе возможность изменить решение

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте 25 сентября сообщил, что американское оружие будет поставляться Украине непрерывно. Отвечая на вопрос о возможных изменениях в позиции президента США, Рютте добавил, что «не уверен, что президент изменил свое мнение». До этого, 23 сентября, Трамп заявил о продолжении поставок американского оружия НАТО.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

