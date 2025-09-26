Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал стрельбу в церкви мормонов в Мичигане нападением на христиан в США
Мир
ЦИК Молдавии отчитался о завершении выборов и явке в 52%
Мир
СМИ указали на панику ЕС из-за призыва США самостоятельно решать конфликт на Украине
Мир
Орбан рассказал о помешавшем его ужину с женой звонке от Трампа
Мир
Додон сообщил о нарушениях на выборах в Молдавии
Мир
Маск прокомментировал пост Дурова о просьбе блокировать каналы о Молдавии
Мир
В ГД сообщили о планах России построить АЭС во Вьетнаме
Мир
Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн
Спорт
Бородавко назвал выступившие против допуска РФ до международных турниров страны
Происшествия
Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ
Спорт
Допинг-проба лыжника Парфенова дала положительный результат
Мир
В США на 102-м году жизни скончался глава церкви мормонов Рассел Нельсон
Происшествия
Гладков сообщил об ударе ВСУ по инфраструктуре Белгорода
Мир
Захарова прокомментировала попытку Парижа цензурировать Telegram
Мир
Генсек НАТО спрогнозировал завершение конфликта на Украине с помощью переговоров
Мир
Почти 50 спортсменов призвали УЕФА отстранить Израиль
Мир
В Кремле отметили актуальность вопроса об учете ядерных арсеналов Британии и Франции

Навроцкий подписал закон о продлении помощи украинским беженцам

0
EN
Фото: Global Look Press/IMAGO
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о продлении специального статуса и помощи для украинских беженцев, а также о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию польского лидера.

«Законы, которые подписал президент: <...> закон от 12 сентября 2025 года о внесении изменений в некоторые законы с целью проверки права на семейные пособия для иностранцев и об условиях оказания помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства», — говорится в заявлении.

Согласно закону, специальный статус и помощь для украинских беженцев продлеваются на шесть месяцев, до марта 2026 года. Кроме того, работающим иностранцам будут выплачиваться социальные пособия, в том числе «800 плюс» на детей.

Да царствует Кароль: риторика Навроцкого осложнит отношения Польши с ЕС и Киевом
Какая задача стоит перед новым президентом накануне будущих парламентских выборов

Ранее, 12 сентября, сейм Польши принял законопроект о внесении изменений в некоторые законы для проверки права на семейные пособия для иностранцев, в первую очередь украинцев. Также подчеркивается, что будут введены ограничения на предоставление медицинских услуг взрослым гражданам Украины.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025