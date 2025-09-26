Навроцкий подписал закон о продлении помощи украинским беженцам

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о продлении специального статуса и помощи для украинских беженцев, а также о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию польского лидера.

«Законы, которые подписал президент: <...> закон от 12 сентября 2025 года о внесении изменений в некоторые законы с целью проверки права на семейные пособия для иностранцев и об условиях оказания помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства», — говорится в заявлении.

Согласно закону, специальный статус и помощь для украинских беженцев продлеваются на шесть месяцев, до марта 2026 года. Кроме того, работающим иностранцам будут выплачиваться социальные пособия, в том числе «800 плюс» на детей.

Ранее, 12 сентября, сейм Польши принял законопроект о внесении изменений в некоторые законы для проверки права на семейные пособия для иностранцев, в первую очередь украинцев. Также подчеркивается, что будут введены ограничения на предоставление медицинских услуг взрослым гражданам Украины.

