Силы ПВО за три часа уничтожили два украинских БПЛА над территорией РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили два украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом 26 сентября сообщает Минобороны РФ.
«В период с 17:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что один БПЛА был сбит над территорией Брянской области, еще один над Ростовской областью.
Ранее в этот день, с 14:00 до 17:00 над территорией РФ средствами ПВО было уничтожено шесть БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Три беспилотника ликвидированы над Белгородской областью, еще два — над территорией Брянской области, и один дрон — над территорией Курской области.
