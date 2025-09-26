На Глобальном атомном форуме обсудили развитие отрасли и науки

На форуме «Мировая атомная неделя» Россия подписала несколько крупных контрактов, включая соглашения с Ираном, Вьетнамом и Эфиопией.

За 17 лет России предстоит построить 38 новых блоков АЭС общей мощностью 29 ГВт, что больше, чем за всю историю атомной энергетики. Только РФ такое под силу, отмечают международные эксперты.

«На главной пленарной сессии «Мировой атомной недели» неслучайно так много иностранных гостей. Россия — признанный локомотив отрасли, и от решений наших ученых во многом зависит энергетическое будущее всей планеты», — сообщил корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

При этом Россия готова делиться своими технологиями в сфере энергетики. В том числе и уникальными, например, созданием АЭС замкнутого цикла. Никто в мире к такому еще и близко не подошел.

«В городе Северске реализуется проект «Прорыв», где мы уже запустили в опытно-промышленную эксплуатацию модуль фабрикации и рефабрикации топлива, где полным ходом идет строительство быстрого реактора на свинцовом теплоносителе БРЕСТ-300. 300 МВт — это будет коммерческое электричество в сеть. Ну и следующим этапом будет запуск модуля переработки топлива. И этот замкнутый пристанционный топливный цикл будет иметь непреходящее научно-технологическое значение и вполне понятный коммерческий смысл», — сказал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

На Урале уже сейчас успешно работает единственный на планете реактор на МОКС-топливе — переработанных отходах. Экономично — запасов урана, по разным оценкам, осталось лет на 50. И экологично — больше не надо ломать голову, куда девать отработанное топливо.

Мировое лидерство российских атомщиков настолько очевидно, что признается даже недружественными странами.

«Сегодня Россия является незаменимым членом по разработке международного экспериментального реактора. Заменить участие РФ невозможно, по крайней мере в короткие сроки. Это будет серьезной проблемой. Технологии, которые Россия предоставляет, являются частью проекта. Поэтому нам нужно идти вместе», — заявил заместитель гендиректора по науке международной организации ИТЭР Алан Бекуле.

С трибуны форума глава агентства Рафаэль Гросси признает: новые проекты «Росатома» поражают — речь о малых атомных станциях. Уже сейчас такие мобильные реакторы используют на ледокольном флоте, а скоро технологию применят для обеспечения электроэнергией небольших городов. Это быстрее и экономичнее полноценных АЭС. Первые четыре блока протестируют на Чукотке, а затем масштабируют по всему миру.

«Все сегодня говорят о малых модульных реакторах, все хотят получить такой реактор. Это отличная, фантастическая идея. Но нужно понимать, что есть более 80 конструкций и типов, и вариантов. И в конечном итоге сколько из них будут успешны на рынке? Может, вместо 80 всего восемь останется, а может, еще меньше, кто знает. Россия есть Россия, но есть еще целый мир, где людям нужно помочь нагнать основной процесс», — отметил он.

Попасть в орбиту «Росатома» мечтают как развитые страны, так и те, где реактор видели лишь на страницах учебника. Результат форума — соглашения с Эфиопией и Вьетнамом о начале проектирования там АЭС. Еще один контракт на 25 млрд подписали с Ираном — АЭС построят в провинции Хормозган.

«Без малого 120 стран, ну 118, если быть точным, представлены в той или иной форме. У нас на сегодняшний день коммерческое присутствие существует в более чем 70 странах. Я думаю, что мы как минимум 10 стран добавим по итогам нашего форума к глобальной карте присутствия госкорпорации «Росатом». Около 50 соглашений подписано», — заявил Алексей Лихачев.

Ядерная энергетика не только обеспечивает свет в домах, но и служит стимулом для развития науки и технологий. Об этом на просветительском марафоне общества «Знание» говорили главы корпораций, министры и академики.

«Мы первые, мы одни из первых и лучших в мире. Двигатели делают, этот материал четыре страны в мире, четыре компании», — указал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

То, что создавалось как атомный щит, сегодня стало фундаментом для научного и экономического суверенитета. Россия не просто участвует в гонке технологий, а задает ее траекторию на годы вперед.

Ранее в этот день Гросси назвал Россию лидером в атомной отрасли на полях открытия форума «Мировая атомная неделя». По его словам, это не политический вопрос, а констатация факта.

Президент России Владимир Путин 4 сентября на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока подчеркнул, что Россия должна активно развивать атомную энергетику, которая полностью соответствует экологическим принципам.

Позднее, 25 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские технологии мирного атома суперконкурентны на мировой арене. По его словам, атомная энергетика России также выполняет ряд важных международных и внутренних проектов.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ