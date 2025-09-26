Реклама
Лавров отметил провокационный характер военной активности США против КНДР

Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на провокационный характер военной активности США, направленной против КНДР, в ходе встречи с главой МИД Южной Кореи Чо Хёном на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом 26 сентября сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В контексте ситуации на Корейском полуострове с российской стороны было указано на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников, их линии на усиление санкционно-силового давления на Пхеньян», — говорится в заявлении.

В МИД России отметили безальтернативность возвращения к взаимоуважительному диалогу в интересах построения в Северо-Восточной Азии надежного механизма обеспечения долгосрочного мира и стабильности.

Ранее, 25 сентября, президент Южной Кореи Ли Чже Мен заявил о финальном этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая способна достать до территории США. Кроме того, он выдвинул идею о прекращении КНДР разработки МБР и производства ядерного оружия в целом.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

