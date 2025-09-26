Реклама
Сюжет:

Эксперт заявил о коррекционной фазе котировок биткоинов после пика в $123 тыс.

Шнейдерман: биткоин начал коррекционную фазу после пика в $123 тыс. за монету
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
На рынке биткоинов продолжается коррекционная фаза после достижения котировок летних и исторических максимумов у уровня $123 тыс. за монету. Об этом 26 сентября заявила «Известиям» руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«Основным фактором торможения долгосрочного растущего тренда биткоина стало снижение его общей доминации к другим криптовалютам с 66% до 57%. Бенчмарк становится слишком дорогим для среднестатистических инвесторов, которые сохраняют оптимизм в развитии мировой криптоиндустрии и ищут альтернативу вложений в топовых альткоинах», — отметил Шнейдерман.

Он добавил, что основные драйверы роста, связанные с намерением новой администрации США содействовать развитию рынка биткоина, сейчас уже отыграны. Это побуждает крупных участников рынка к фиксации прибыли.

«На этом фоне до конца следующей недели в начале октября ожидаем продолжение колебания котировок в диапазоне $107,5 тыс. – $115 тыс. с риском расширения нижней границы в направлении $105 тыс.», — уточнил специалист.

Игра на получение: для инвесторов в криптовалюту могут изменить критерии
Как это может повлиять на рынок и число игроков

25 сентября сообщалось, что в России обсуждается возможность уточнения правового регулирования судебной защиты цифровых валют. Как сообщил «Известиям» управляющий партнер адвокатского бюро Right Side Марат Аманлиев, он направил жалобу в Конституционный суд РФ, оспаривая отказ в судебной защите прав владельцев криптовалют из-за неподачи уведомлений в Федеральную налоговую службу.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

