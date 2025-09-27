Реклама
Выборы в Молдавии раскалывают страну. Почему это важно

Историк Кориненко: Санду может не признать итоги выборов
28 сентября в Молдавии пройдут парламентские выборы, где заявлены 23 кандидата. Результаты голосования будут иметь ключевое значение для дальнейшего внешнеполитического направления республики: именно они покажут, будет ли страна выстраивать сотрудничество с Россией или же ориентироваться на западные структуры. При этом внутри государства продолжает нарастать противостояние между сторонниками европейского курса и теми, кто выступает за более тесные связи с Москвой. Почему выборы в Молдавии имеют беспрецедентное значение для населения этой страны — в материале «Известий».

Давление и манипуляции властей

• Чем ближе день выборов, тем сложнее становится политическая обстановка в Молдавии. В оппозиционном блоке «Победа» обвинили президента Майю Санду в усилении давления на политических оппонентов с целью их запугивания перед парламентскими выборами. До голосования Национальный центр по борьбе с коррупцией, подконтрольный главе государства, произвел задержания нескольких членов блока.

Справка «Известий»

Майя Санду стала президентом Молдавии в 2020 году, а затем была переизбрана на второй срок в 2024-м. Она возглавляет партию «Действие и солидарность», которая позиционируется как правоцентристская и проевропейская.

• В Кремле заявили, что значительная доля граждан республики, выступающая за налаживание отношений с Россией, фактически лишена возможности быть услышанной внутри страны. Так, в РФ проживают сотни тысяч молдаван, но в страну направили лишь 10 тыс. бюллетеней. Притом что даже по данным молдавской ЦИК, для участия в выборах зарегистрированы 13 тыс. граждан, проживающие в России. В МИД РФ подтвердили, что жители Молдавии должны сплотиться, чтобы противостоять продолжающемуся процессу румынизации, иначе им придется подстраиваться под навязываемую властью идентичность, утрачивая возможность распоряжаться собственной судьбой.

Рвать и мечтать: партия Санду теряет поддержку за неделю до выборов в Молдавии
Действующие власти пытаются создать себе условия для победы и обеспечить лояльность граждан

• В Службе внешней разведки России сообщили, что ЕС готовится к силовым мерам в отношении Молдавии. По полученным данным, европейские государства намерены удержать страну в русле антироссийского курса любой ценой, включая ввод военных контингентов и установление фактического контроля над территорией.

• Давление на оппозиционные силы способно вызвать рост напряженности в Молдавии и усилить атмосферу недоверия к государственной власти. Часть населения может потерять веру в прозрачность выборов, что снизит явку или приведет к отказу признавать итоги голосования. Это, в свою очередь, увеличит вероятность долгосрочного политического кризиса. На фоне экономических сложностей и продолжающегося раскола в обществе подобный кризис может затянуться.

• Активизация внешнеполитического давления со стороны ЕС может превратить выборы в элемент борьбы Запада с Россией. В случае усиления такого противостояния Молдавия может оказаться в положении, когда ключевые решения внутри страны будут приниматься под сильным давлением извне. Это ограничит свободу для принятия решений национальными властями и усложнит поиск компромиссов внутри молдавского общества.

Рост общественного недовольства

• Большинство граждан Молдавии рассматривают итоги работы нынешних властей как провал в социально-экономической сфере: промышленное производство практически исчезло, уровень бедности заметно вырос, а страна столкнулась с рекордными тарифами и высокой инфляцией. При этом внешний долг вырос вдвое. Это воспринимается как политика Майи Санду.

Последний PAS: ЕС усиливает поддержку Санду перед выборами в Молдавии
Лидеры Германии, Франции и Польши приехали в Кишинев за месяц до голосования

• Действующая глава государства намеренно разжигает страхи о возможной войне, тогда как оппоненты утверждают, что именно ее шаги — резкий рост военных расходов, частые учения с участием НАТО, закупки техники и создание баз — готовят страну к участию в более широких провокациях. При этом оппозиция обеспокоена возможностью открытия «второго фронта» в Приднестровье.

Одна из самых грязных кампаний

• Нынешняя избирательная кампания в Молдавии запомнится как самая напряженная и скандальная за все годы независимости страны. Власти используют административные механизмы для запугивания граждан. Избирателям навязывается поток проевропейской дезинформации. Представители партии власти строят риторику на угрозах внешнего захвата и пугают людей сценариями, которые не соответствуют реальности.

• Санду, осознавая предстоящие потери на парламентских выборах, прибегла к давлению, в частности, она пытается ограничить избирательные права граждан из Приднестровья. Там для голосования открыли лишь несколько участков. Также начался одновременный ремонт мостов через Днестр, что мешает свободному передвижению и работе наблюдателей. Такие действия указывают на стремление сохранить под контролем стратегические точки в день голосования и свести к минимуму участие оппозиционного электората.

• Санду уже значительно утратила поддержку среди граждан и не может рассчитывать даже на тот ограниченный электорат, который у нее был ранее. Честная победа на выборах для власти стала недостижимой, и это может подтолкнуть ее к попыткам фальсификации. Особенно велик риск манипуляций за рубежом, где планируется открыть сотни избирательных участков, при этом часто без контроля со стороны оппозиции. Именно там в прошлые годы происходили нарушения.

Режим выжидания: Санду лишится голосов Гагаузии на выборах из-за приговора Гуцул
Как это отразится на прозападном курсе Кишинева

• В случае неудовлетворительных для властей итогов они могут прибегнуть к отмене выборов через решение Конституционного суда, объясняя это якобы вмешательством извне. Кроме того, в обществе распространяются разговоры о риске военного сценария, который крайне опасен. Вовлечение страны в конфликт стало бы катастрофой для населения.

Справка «Известий»

Случай отмены итогов выборов по суду произошел в соседней Румынии. Там в 2024 году Конституционный суд аннулировал результаты первого тура президентских выборов, на котором неожиданно выиграл правый антисистемный кандидат Кэлин Джорджеску, сославшись на доказательства вмешательства извне и нарушения в финансировании кампании.

Позже суд окончательно запретил Джорджеску участвовать в повторных выборах.

• У правящей партии крайне мало шансов сформировать большинство самостоятельно. При этом ни одна из значимых политических сил не готова вступать с ней в коалицию. Надежда остается за оппозиционными партиями, которые пользуются растущей поддержкой населения. Однако вряд ли предстоящее голосование будет полностью честным, есть вероятность провокаций и манипуляций. В зарубежных участках ранее неоднократно фиксировались технические сбои и нарушения, при этом наблюдатели там в основном поддерживали правящую партию.

Расстановка сил

• Ряд политических сил был снят с выборов, в том числе блок «Победа», который мог преодолеть барьер и войти в парламент. Пока до конца не ясно, куда переместятся голоса его сторонников. Кроме того, примерно треть избирателей еще не определилась с выбором, а окончательное решение в Молдавии традиционно принимается буквально за несколько дней до голосования. Именно поэтому молдавская власть активно использует посылы о внешних угрозах, апеллируя к образу врага, чтобы в последний момент перетянуть на свою сторону колеблющихся.

• После 28 сентября у оппозиционных сил появится шанс консолидироваться в парламенте и сформировать правительство, ориентированное на национальные интересы, что позволило бы восстановить отношения со стратегическими партнерами, в том числе и Россией. Раньше зарубежные голоса оказывали решающее влияние на итоги выборов и на принятие конституционных поправок, поэтому внимание сейчас сконцентрировано на том, насколько массовыми и прозрачными будут выборы за границей.

При написании материала «Известия» беседовали с:

  • бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном (интервью для программы «Известия Главное» 27 сентября);
  • депутатом Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Андреем Сафоновым (интервью для программы «Известия Главное» 27 сентября);
  • историком, политическим обозревателем Александром Кориненко (интервью для программы «Известия Главное» 27 сентября);
  • политическим обозревателем Сергеем Унгуряну (интервью для программы «Известия Главное» 27 сентября).
