Психолог рассказала о способах пережить позор

Практикующий психолог Анна Гусева рассказала «Известиям» о том, как справиться со стыдом после неловкого поступка. Например, если случайно в Сеть попали личные фотографии и тексты пикантного характера.

Переживая стыд за неловкий поступок, нельзя погружаться в стресс и социофобию. Это может обернуться дальнейшим посттравматическим синдромом — постоянными переживаниями, головными болями и даже избеганием ситуаций, напоминающих о происшествии.

«Мы начинаем придирчиво изучать себя, сравнивать с другими и так далее. В этом случае важно отследить свои симптомы до, во время и после неприятной ситуации. Возникает ли тревога, ощущаете ли вы чрезмерный или необоснованный страх, делаете ли всё нужное и ненужное, чтобы избежать ситуации», — подсказывает психолог.

Период заживления душевных ран длится полгода, если человек старше 18 лет, и может затянуться у несовершеннолетних, поэтому им нужна максимальная поддержка.

«Хочу обратить внимание на то, что стыд — это весьма действенный инструмент для манипуляций. И недоброжелатели не замедлят им воспользоваться, если вы застреваете в неприятной для вас ситуации, продолжаете думать о ней. Таким образом вы просто способствуете ее дальнейшему развитию. Благодаря зеркально-нейронным связям люди считывают ваши эмоции и переживания. Так что вы будете постоянно напоминать о своем конфузе, подсознательно раздувать ситуацию, превращая ее в ядро для провокации» , — предостерегает Гусева.

