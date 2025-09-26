ФСБ задержала начальника отдела имущества Запорожской области за мошенничество
ФСБ задержала начальника отдела Дирекции имущества Запорожской области за мошенничество. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудниками УФСБ России по Запорожской области пресечена мошенническая деятельность руководителя одного из территориальных территориальных отделов государственного бюджетного учреждения «Дирекция имущества Запорожской области», — говорится в материале.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что подозреваемый обманул индивидуального предпринимателя, сообщив ему ложные сведения о возможности за денежное вознаграждение передать коммерческую недвижимость на ответственное хранение.
Подозреваемый был задержан с поличным в Энергодаре при получении 500 тыс. рублей. Васильевским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
СУ СК России по Приморскому краю 16 сентября сообщило о задержании семи участников преступной группы, которые обманным путем приобрели право на земельный участок, имеющий вид «земли общего пользования». В отношении данных лиц, специально для своей махинации неверно отразивших на карте географические координаты, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).
