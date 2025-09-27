Реклама
Экономист не поддержала прогноз ЕБРР роста ВВП России

Иванова: реальный рост ВВП России превышает прогнозы ЕБРР
Снижение роста ВВП России до 1,3%, прогнозирующееся Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), объясняется несколькими факторами. В первую очередь такие ожидания связаны с тем, что сохраняющееся санкционное давление ограничивает доступ к финансированию и новым технологиям. Такое мнение в разговоре с «Известиями» высказала доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения», заместитель директора Института экономики и финансов Государственного университета управления Валерия Иванова.

Середнячки навсегда: как России избежать ловушки среднего дохода
«Эксперт РА» проанализировал экономическую историю за последние 30 лет семи крупных развивающихся стран

«Второй аспект касается структурных дисбалансов в экономике, в том числе зависимости от сырьевого экспорта, делающих ее уязвимой к колебаниям мировых цен. Мировые организации также фиксируют ослабление потребительской активности и экспортных доходов России, что снижает темпы экономического роста», — дополняет эксперт.

Иванов подчеркивает, что подобные заниженные оценки роста российской экономики не являются редкостью в современной международной практике. Однако исторически сложилось, что фактические показатели зачастую превосходят ожидания зарубежных институтов.

«В частности, в России по итогам первой половины 2025 года Росстат зафиксировал рост ВВП на уровне 1,7–2%, что уже превышает прогнозы ЕБРР», — напоминает собеседница «Известий».

Она полагает, что заниженные прогнозы во многом обусловлены внешнеполитической конъюнктурой, санкционным давлением и мировыми экономическими вызовами, на которые международные организации реагируют с избыточной осторожностью. Однако, по ее словам, российская экономика демонстрирует способность адаптироваться и использовать внутренние резервы роста.

Подробнее о ситуации с ростом российской экономики читайте в материале «Известий»:

«Пессимизм по-европейски: почему ЕБРР понизил прогноз роста ВВП России»

