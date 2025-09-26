Журналист и комментатор норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за то, что он уклонился от принятия решения по допуску российских спортсменов.

Сальтведт назвал руководство МОК трусами, заявив, что комитет переложил ответственность за судьбу российских спортсменов на международные федерации. Его слова 26 сентября приводит «РИА Новости».

Журналист также отметил, что решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) остается неопределенным.

В МОК 19 сентября заявили о действии прежних принципов участия российских спортсменов под нейтральным флагом на соревнованиях. В тот же день министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что заявление МОК о сохранении прежнего подхода к допуску россиян было ожидаемым.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал МОК за двойные стандарты в отношении России и Израиля. Он заявил, что Россия выступает против политизации спорта.

