Лихачев заявил о возможном позитивном влиянии Гросси на ООН в качестве генсека

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси мог бы оказать положительное влияние на Организацию Объединенных Наций (ООН) в случае его назначения на пост генсека. Об этом 26 сентября «Известиям» заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Нам было бы важно, чтобы человек, который смог найти баланс в такой сложной конструкции, оказал бы положительное влияние на главный международный форум планеты», — заявил он на полях Глобального атомного форума.

По словам Лихачева, ООН не справилась с вызовами современности и не смогла пережить «тот накал страстей», к которым мир пришел в этом году. Он добавил, что если Гросси не отказался от идеи выдвинуться на пост генсека организации, значит, впоследствии «будет что-то интересное».

Накануне прошла встреча президента РФ Владимира Путина с главой МАГАТЭ. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин и Гросси, принимающие участие в Глобальном атомном форуме в рамках Мировой атомной недели, посетили музей «Атом», где была проведена экскурсия под руководством Лихачева.

Путин в ходе встречи заявил, что сотрудничество РФ и МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям. Кроме того, Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 сентября приветствовали готовность Гросси выдвинуть свою кандидатуру на должность Генерального секретаря ООН.

