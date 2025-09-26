Реклама
Прямой эфир
Армия
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО
Мир
Лавров и глава индийского МИДа обсудили подготовку к грядущему саммиту РФ и Индии
Авто
Госавтоинспекция объявила массовые проверки водителей в выходные дни
Мир
Совет Безопасности ООН отклонил инициативу РФ и Китая о продлении иранской сделки
Общество
Экономист назвал способы выгодно приобрести новогодние подарки
Мир
В Кривом Роге в результате стрельбы предположительно погиб глава федерации самбо
Мир
Глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить ЗАЭС
Мир
Украинские СМИ назвали нежелание Зеленского участвовать в выборах пиар-ходом
Мир
Трамп обвинил демократов в возможном шатдауне
Мир
Силовые структуры РФ сообщили о длительном нахождении боевиков ВСУ в моргах Львова
Общество
ВККС прекратила полномочия судьи Момотова
Мир
Эрдоган заявил о намерении Турции продолжать помощь в урегулировании по Украине
Мир
Bloomberg сообщило о взломе хакерами устройств Cisco в правительстве США
Мир
Находящихся на Мадагаскаре россиян призвали быть осторожными из-за беспорядков
Мир
Россия ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Рейнолдс
Мир
Захарова рассказала о планах киевского режима совершить очередную провокацию
Мир
Трамп выразил уверенность в достижении сделки по Газе
Сюжет:

Лихачев заявил о возможном позитивном влиянии Гросси на ООН в качестве генсека

Лихачев: Гросси мог бы оказать положительное влияние на ООН
0
EN
Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси мог бы оказать положительное влияние на Организацию Объединенных Наций (ООН) в случае его назначения на пост генсека. Об этом 26 сентября «Известиям» заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Нам было бы важно, чтобы человек, который смог найти баланс в такой сложной конструкции, оказал бы положительное влияние на главный международный форум планеты», — заявил он на полях Глобального атомного форума.

По словам Лихачева, ООН не справилась с вызовами современности и не смогла пережить «тот накал страстей», к которым мир пришел в этом году. Он добавил, что если Гросси не отказался от идеи выдвинуться на пост генсека организации, значит, впоследствии «будет что-то интересное».

Положительная энергетика: в РФ готовится к запуску уникальная ядерная система
О чем рассказали Владимир Путин, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и Александр Лукашенко на открытии Мировой атомной недели

Накануне прошла встреча президента РФ Владимира Путина с главой МАГАТЭ. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин и Гросси, принимающие участие в Глобальном атомном форуме в рамках Мировой атомной недели, посетили музей «Атом», где была проведена экскурсия под руководством Лихачева.

Путин в ходе встречи заявил, что сотрудничество РФ и МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям. Кроме того, Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 сентября приветствовали готовность Гросси выдвинуть свою кандидатуру на должность Генерального секретаря ООН.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025